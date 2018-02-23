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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Brett Mcgurk hiçbir yere gitmiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un görevinde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

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Sözcü Nauert, Twitter hesabından, Foreign Policy internet sitesinde yer alan ve McGurk'un DEAŞ'la ilgili görevine son verileceği yönündeki iddialar hakkında paylaşım yaptı.
 
Nauert paylaşımında, "Bu akşam yapılan haberlere cevap olarak açık olacağım. Brett McGurk hiçbir yere gitmiyor. DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede Başkan'ın Küresel Koalisyon Özel Elçisi olarak görevine devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
 
Foreign Policy adlı web sitesi, ABD Dışişleri Bakanlığından ismini açıklamadığı isimlere referans vererek Trump yönetiminin McGurk'u DEAŞ'la mücadeledeki görevinden alacağını iddia etmişti.

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