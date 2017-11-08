Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Suriye'nin Paris anlaşmasını imzalaması ironik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, 'Suriye hükümetinin Paris İklim Anlaşması'na dahil olması ironik. Eğer Suriye hükümeti havaya karışanları bu kadar umursuyorsa kendi halkına karşı gaz kullanmaması gerekir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacağını ilan etmesinin "ironik" olduğunu belirterek, "Eğer Suriye hükümeti havaya karışanları bu kadar umursuyorsa kendi halkına karşı gaz kullanmaması gerekir." dedi.

Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sözcü, "Suriye hükümetinin (Paris İklim Anlaşması'na) dahil olması ironik. Eğer Suriye hükümeti havaya karışanları bu kadar umursuyorsa kendi halkına karşı gaz kullanmaması gerekir." diye konuştu.

Suriye'nin anlaşmayı destekleyeceğini açıklamasının ardından dışarıda kalan tek ülkenin ABD olacağının hatırlatılması üzerine Nauert, "Müsteşar Yardımcısı Tom Shannon, Almanya'nın Bonn şehrinde gerçekleşecek toplantıya katılacak. Shannon, ABD'yi temsil edecek. Genel olarak Paris anlaşmasına bakışımızda bir değişiklik olmadı. Bu konuda Başkan'ın kararını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin anlaşmadan çekileceğini ilan etmesinin ardından, Başkan Donald Trump, "Amerikan iş yerleri, çalışanları ve mükellefleri için daha elverişli koşullar getirilmesi" şartıyla yeniden müzakere etmeye açık olduklarını kaydetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize uygulanan ambargolar sakalımızın traşı gibidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize uygulanan ambargolar sakalımızın traşı gibidir

Eski İstanbul fotoğrafları nostalji yaşattı

Eski İstanbul fotoğrafları nostalji yaşattı

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Yol kenarındaki atı paramparça etti

Kanser tedavisi için her yerde aranan bitki

Kanser tedavisi için her yerde aranan bitki

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA