Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından Ruanda Soykırımı açıklaması: Ruanda halkının yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ruanda Soykırımı hakkında yaptığı yazılı açıklamada '1994 yılında gerçekleşen ve 800 bin erkek, kadın ve çocuğun vahşice öldürüldüğü katliamın anısında Ruanda halkının yanında duruyoruz.' ifadesine yer verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Ruanda Soykırımı'na ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "1994 yılında gerçekleşen ve 800 bin erkek, kadın ve çocuğun vahşice öldürüldüğü katliamın anısında Ruanda halkının yanında duruyoruz." ifadesine yer verilerek, "ABD Ruanda'yla olan güçlü müttefikliğine değer vermektedir ve 1994 yılında bu zamana kadar Ruanda'nın yaptığı gelişimler bizi çok etkiledi." denildi.

Yakın tarihin en büyük katliamlarından birinin yaşandığı Ruanda'da 100 günde çoğunluğu Tutsilerden olmak üzere 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.

Olayların başladığı 6 Nisan 1994'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) askeri personeli ve gözlemcilerinin çoğunluğu ülkeden ayrılmıştı.

BM, soykırım eylemleri başladıktan üç hafta sonra bile olayları "büyük katliam" olarak değerlendirerek soykırım kavramını kullanmaktan kaçınmıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK´ten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK´ten nefes kesen gösteri

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA