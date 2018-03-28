Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Irak'ta üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Kaidanow'un 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde Türkiye ve Irak'ta üst düzey görüşmeler yapacağı duyuruldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow'un Türkiye ve Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaidonow'un Türkiye ve Irak'a, 28 Mart-3 Nisan'da yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kaidanow'un, Ankara'da dışişleri ve savunma bakanlıklarında yetkililerle yapacağı görüşmelerde, bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki savunma ticareti konularını ele alacağı belirtildi.

Kaidanow'un Irak'a yapacağı ziyarette de üst düzey isimlerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını görüşeceği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA