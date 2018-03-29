ABD Dışişleri: Trump'ın açıklamalarına dair bilgimiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." dedi.

- ABD Dışişlerinden "bilgimiz yok" açıklaması

Öte yandan Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın brifinginde konuyla ilgili sorulara muhatap olan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığı" açıklamasını yaptı.

Trump, geçen ay yaptığı bir konuşmada da ABD'nin Suriye'den kısa süre içinde ayrılması gerektiğini dile getirmiş ancak geri çekilme sürecinin detaylarına ilişkin herhangi bir yorum yapmamıştı.