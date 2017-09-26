ABD Dışişleri de referanduma tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin, IKBY’nin kendi bölgesi dışındaki alanlar da dahil olmak üzere bağımsızlık konusunda tek taraflı bir referandum yapma kararı almasından büyük bir hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. ABD’nin, IKBY ile olan tarihi ilişkisinin dün yapılan ve "bağlayıcı olmayan referandum" ışığında değişmeyeceğini belirten Nauert, "Ancak bu adımın IKBY ve halkı için istikrarsızlık ve sıkıntıları artıracağına inanıyoruz" dedi.

Tek yanlı referandumun, IKBY ile Irak Hükümeti ve komşu ülkelerle olan ilişkisini büyük ölçüde karmaşıklaştıracağının altını çizen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "DEAŞ ile mücadele daha bitmedi. Aşırılık yanlısı gruplar istikrarsızlık ve anlaşmazlıkları istismar etmeye çalışıyorlar. Bütün tarafların tüm Iraklıların geleceğini iyileştirmek için yapıcı bir diyaloga girmesi gerektiğine inanıyoruz. ABD, herhangi bir tarafın sınırları değiştirmeye yönelik şiddet ve tek taraflı hareketlerine karşıdır" dedi.

Nauert ABD’nin, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemeyi sürdüreceğini, Iraklıların anayasa çerçevesinde isteklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için fırsatlar aramayı sürdüreceğini vurguladı.