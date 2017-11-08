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ABD Dışişleri Bakanlığı, vize krizine ilişkin "Öncelik sırasına göre sınırlı randevu verildiğini" açıkladı

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, 'Öncelik sırasına göre sınırlı randevu veriliyor. İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı' ifadeleri kullanıldı.

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ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Öncelik sırasına göre sınırlı randevu veriliyor. İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nauert, "İki taraf da doğru yönde bazı adımlar attı. Atılan adım pozitif ve doğru yönde atılmış bir adım. Sınırlı vize randevusu veriliyor, başvuruları öncelik sırasına koyuyoruz." diye konuştu.
 
Ayrıntılar gelecek...

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