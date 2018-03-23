ABD donanması, Doğu Çin Denizi'nde 'Seyrüsefer Özgürlüğü' operasyonu başlattı
ABD donanması, Çin tarafından inşa edilen yapay adanın 12 deniz mili açıkta 'Seyrüsefer Özgürlüğü' operasyonu başlattı.
- star.com.tr
ABD donanması, Çin tarafından inşa edilen yapay adanın 12 deniz mili açıkta "Seyrüsefer Özgürlüğü" operasyonu başlattı.
Yetkililerce, isimlerinin gizli tutulması şartıyla Reuters'a yapılan açıklamada, USS Mustin fırkateyninin Spratly Adaları yakınında seyrettiği ifade edildi.
Çin, tartışmalı olan bu bölgede komşu ülkeleriyle çekişme içerisinde bulunuyor.
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