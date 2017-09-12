'ABD dünyadaki her krizde 25 milyar dolar kazanıyor'

Kuzey Kore ile ABD arasındaki gergin söylemler devam ederken, bölgedeki Japonya gibi ülkeler savunma sistemlerini modernize ediyor. Böyle bir durumda muhtemelen ‘sözlü atışmaların' taraflarından biri olan ABD tarafından da radar, hava savunma sistemleri ve uçaklar gibi pahalı silahların sevkiyatının gerçekleştirilmesi söz konusu.

Nitekim, Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre ABD'nin 2011-2015 dönemindeki silah ticaret hacmi yüzde 33 arttı. Bu oran 2006-2010 yılları arasında da yüzde 29'du.

Sırp askeri analist ve Politics gazetesinde köşe yazarı olan Miroslav Lazanski, dünyadaki herhangi bir krizin büyük ülkelerin silah endüstrisi için bir ‘hediye' olduğunu belirtti. ABD'nin her krizde 20-25 milyar dolar kazandığını belirten Lazanski, Kore yarımadasındaki krizin bir istisna olmayacağını söyledi.

'TAHRAN-RİYAD GERGİNLİĞİ DE ABD'YE PARA KAZANDIRDI'

Tahran ile Riyad arasındaki gerginliğin de ABD'ye 65 milyar dolar kazandırdığını hatırlatan Lazanski, şöyle devam etti:

"Bu Suudi Arabistan'ın sipariş verdiği hacim. Öte yandan ABD için yanlış hesaplamaların olduğu zamanlar da oldu. Milyarlar ve çok sayıda asker kaybettiği dönemler geçti. Vietnam'da da, Afganistan'da da böyle oldu. Trilyonlarca dolar kaybettiler, ancak bu savaş hiçbir işe yaramadı. Bir yandan da Irak'a saldırdıkları ve ülkenin kısmen Bush ailesinin petrol istasyonu olduğu da oldu. Harcanan her ABD kurşunu, füzesi veya benzinin litresine karşı Irak bir şeyler ödedi. Çöl Fırtınası Harekâtı (Körfez Savaşı) ABD'ye tek bir cent'e mal olmadı. Libya'daki savaş da onlar için bu derece kârlıydı. 250 milyar dolarlık Libya devlet fonu hesabına el koydular. Daha sonra da Libya'daki savaşın bizzat ülkenin kendi kaynaklarıyla desteklendiği ve bunu ABD'nin Fransa ve İngiltere ile birlikte yaptığı ortaya çıktı." (kaynak:sputniknews)