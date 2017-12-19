ABD, dünyanın birden büyük olduğunu anlayamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından en sert tepkiyi gösteren Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) yoğun girişimleri sürüyor.

Türkiye'nin öncülüğünde BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan, ve ABD'nin Kudüs kararının ilgili BM kararlarına aykırı olması nedeniyle hukuken geçersiz sayılmasını öngören tasarının oylaması dün yapıldı. 15 üyeden İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Uruguay, Bolivya, Etiyopya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç, Ukrayna ve Mısır tasarı lehinde oy kullandı. 14 ülke karşısında yalnız kalan ABD ise tasarıyı veto etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu gelişmenin ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle birlikte Türkiye'nin bir sonraki aşama olan BM Genel Kurulu'na konuyu getireceğini vurguladı. Tasarının buradaki oylamada üçte iki çoğunlukla kabul edilmesinin beklendiği, ancak Türkiye'nin sayının artması için çabalarını sürdürdüğü belirtildi. Dışişleri kaynakları, "Uniting for Peace" (Barış İçin Birleşmek) tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, BMGK tasarısı gibi bağlayıcı olduğunu belirtti.

Kudüs'ün nihai statüsünün ilgili BM kararları ile uyumlu müzakereler sonucunda çözülmesi gerektiği vurgulanan tasarıda, şu ifadelere yer verildi: "Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü veya demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım, yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir." Ayrıca, herhangi bir ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaması gerektiği çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da kararın esefle karşılandığı vurgulanarak, "Tasarının ABD tarafından veto edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur" denildi. ABD'nin oylamada yalnız kalmasının, Kudüs'le ilgili kararın hukuk dışılığını da gösterdiği kaydedildi.

TRUMP TEK BAŞINA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta "ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada bir veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız kararın iptali için çalışacağız" açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN VE MAY'DEN İKİ DEVLET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki Kudüs kararını görüştü. İki lider, bölgedeki barış sürecini tehlikeye sokacak yeni gerilimlerden uzak durulması ve sorunun çözümü için uluslararası toplumun yoğun çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan ve May, barış süreci için iki devletli çözümün en akılcı yol olduğunun, İsrail hükümeti tarafından da idrak edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada Filistin yönetimi de ABD'nin vetosuna tepki göstererek, bu durumu "uluslararası topluma saygısızlık" şeklinde niteledi. [Kaynak: Sabah]