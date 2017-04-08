ABD Esed'e ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor

ABD Hazinesi Sekreteri Steve Mnuchin gazetecilere verdiği demeçte, Beşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırıya karşılık olarak, ABD'nin de parçası olduğu Batı dünyasının Esed rejimine uyguladığı ekonomik yaptırımları genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Mnuchin, "Yaptırımların, insanların onlarla (Esed rejimi, ile) iş yapmalarını önlemede önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz.Bu yaptırımlar çok önemli ve bu müdahaleyi maksimum etkiyi yaratacak şekilde kullanacağız." dedi.

Sekreter, ne gibi yaptırımlar uygulanacağına dair bir bilgi vermedi.

ABD Hazinesi Sekreteri Steve Mnuchin, Suriye rejiminin kimyasal saldırısına karşılık olarak, Batı ülkelerinin Esed rejimine uyguladığı ekonomik yaptırımların genişletilmesinin planlandığını söyledi.

Beşar Esed rejimine ait uçaklar İdlib'in güneyine kimyasal saldırı düzenlemiş, aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 100 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıya yanıt olarak ABD, Suriye'de rejime ait Şayrat Hava üssüne füze saldırısı düzenledi. Hedef alınan nokta, İdlib'deki kimyasal saldırıyı düzenleyen uçakların kullandığı hava üssü. Suriye ordusu, 6 askerin öldüğünü, Suriye devlet televizyonu ise 4'ü çocuk 9 sivilin öldüğünü iddia etti.

Üste büyük maddi hasar meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de üssün neredeyse tamamen imha edildiğini açıkladı. Pentagon, saldırı öncesinde Rusya'nın bilgilendirildiğini duyururken rejime yakın El Meyadin kanalına göre, üsteki uçaklar önceden tahliye edildi. Suriye Enformasyon Bakanlığı "Saldırı sınırlıydı ve bekleniyordu" açıklamasını yaptı.

ABD, KİMYASAL SALDIRILARA TAHAMMÜL ETMEYECEK

ABD’nin hava saldırısının Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak yapıldığını ifade eden Davis, “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir.” dedi.

Davis, "Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu." şeklinde konuştu.

Sivil kayıplarını önlemek için mümkün mertebede can kaybının olmamasına dikkat ettiklerini ifade eden Davis, üssün 2013 öncesinde Esed rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığını ve ABD’nin radar izlerinin Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirmek üzere bu hava üssünden havalandığını tespit ettiğini ifade etti.