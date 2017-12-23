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ABD eski piyadesi terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığındayken yakalandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen operasyonda eski piyade yılbaşında terör eylemi hazırlığındayken yakalandı.

  • star.com.tr
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Amerika Fedaral Soruşturma Bürosu (FBI) 26 yaşındaki Aaron Jameson isimli eski deniz piyadesinin terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığı içerisinde olduğunu ve yakalandığını açıkladı.
 
Terör örgütü DEAŞ'a maddi destek verdiği belirtilen ve aynı zamanda militanı olduğu belirtilen Aaaron'un yılbaşında bombalı saldırı hazırlığı içerisinde olduğu ifade edildi.
 
Aynı zamanda eski piyadenin Newyork ve San Francisco'da gerçekleştirilen terör saldırılarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

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