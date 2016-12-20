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ABD FETÖ’ye yine kalkan

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un FETÖ tarafından öldürülmesinin ardından ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby, ABD veya elebaşı Gülen’in bir şekilde bunun parçası olduğu yönündeki bir soruya “Henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin kimseye faydası olmaz” şeklinde kaçamak bir yanıt verdi.

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Kirby, ABD’nin bu tür suikast eylemleriyle alakası olabileceği yönündeki iddiaları reddetti. Öte yandan, Karlov’a düzenlenen FETÖ suikastı sonrası dünyadan tepki yağdı. 

DÜNYA DEĞİŞMELİ

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump Twitter’dan yayınladığı mesajında Almanya ve İsviçre’deki saldırıları da hatırlatarak “Medeni dünya düşünme biçimini değiştirmeli” yorumunda bulundu. BM Sözcüsü Dujarric taziye mesajı yayınlarken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu çirkin davranışın hiç bir mazereti olamaz” ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise suikastı ‘anlamsız eylem’ olarak nitelendirdi.

 

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