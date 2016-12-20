ABD FETÖ’ye yine kalkan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un FETÖ tarafından öldürülmesinin ardından ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby, ABD veya elebaşı Gülen’in bir şekilde bunun parçası olduğu yönündeki bir soruya “Henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin kimseye faydası olmaz” şeklinde kaçamak bir yanıt verdi.