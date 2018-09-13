ABD 'Filistin'e 5 milyar dolar' iddiasını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD yönetiminin müzakereler karşılığında Filistin'e 5 milyar dolarlık yardım önerisinde bulunduğu iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump'ın özel temsilcisi, "Gerçek şu: Bu iddia yalan. Eğer barış planı açıklandığında Filistin yönetimi, barış konusunda ciddiyse ve Filistinlilerin hayatlarını iyileştirmek istiyorsa önce bu planı değerlendirmek istemeli. Bir tarafın müzakere masasına dönmesi için 5 milyar dolar ödeme fikri absürd. Bu şekilde nasıl barış sağlanabilir?" paylaşımında bulundu.

Ortadoğu barış süreci büyük ölçüde donmuşken İsrail kaynaklı bir haber sitesi, müzakere masasına dönmesi karşılığında ABD'nin Filistin'e 5 milyar dolar yardım yapmayı önerdiğini iddia etmişti.

ABD yönetimi son aylarda Filistin'e yaptığı farklı alanlardaki mali yardımları tamamen kesmiş, Washington'ın bu adımı Ortadoğu barış sürecini iyice çıkmaza sokan bir adım olarak değerlendirilmişti.