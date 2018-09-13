Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD 'Filistin'e 5 milyar dolar' iddiasını reddetti

ABD Başkanı Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, İsrail ile müzakere masasına dönmesi karşılığında Amerika'nın Filistin'e 5 milyar dolar yardım yapmayı önerdiği iddiasını yalanladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD yönetiminin müzakereler karşılığında Filistin'e 5 milyar dolarlık yardım önerisinde bulunduğu iddiasına Twitter hesabından yanıt verdi.
 
Trump'ın özel temsilcisi, "Gerçek şu: Bu iddia yalan. Eğer barış planı açıklandığında Filistin yönetimi, barış konusunda ciddiyse ve Filistinlilerin hayatlarını iyileştirmek istiyorsa önce bu planı değerlendirmek istemeli. Bir tarafın müzakere masasına dönmesi için 5 milyar dolar ödeme fikri absürd. Bu şekilde nasıl barış sağlanabilir?" paylaşımında bulundu.
 
Ortadoğu barış süreci büyük ölçüde donmuşken İsrail kaynaklı bir haber sitesi, müzakere masasına dönmesi karşılığında ABD'nin Filistin'e 5 milyar dolar yardım yapmayı önerdiğini iddia etmişti.
 
ABD yönetimi son aylarda Filistin'e yaptığı farklı alanlardaki mali yardımları tamamen kesmiş, Washington'ın bu adımı Ortadoğu barış sürecini iyice çıkmaza sokan bir adım olarak değerlendirilmişti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Süper Lig'de yılın Süperleri belli oldu!

Süper Lig'de yılın Süperleri belli oldu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA