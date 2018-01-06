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ABD, Filistinli mülteciler için BM'ye verilen yardım fonunu dondurdu

ABD, Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verdiği 125 milyon dolarlık yardım fonu dondurdu.

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Reuters'ın haberine göre ABD, Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verdiği 125 milyon dolarlık yardım fonu dondurdu.

Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yıllık 300 milyon dolarlık yardımı keseriz" tehdidine sert cevap vererek, "Kudüs satılık değildir." demişti.

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