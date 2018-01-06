ABD, Filistinli mülteciler için BM'ye verilen yardım fonunu dondurdu
ABD, Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verdiği 125 milyon dolarlık yardım fonu dondurdu.
Reuters'ın haberine göre ABD, Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verdiği 125 milyon dolarlık yardım fonu dondurdu.
Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yıllık 300 milyon dolarlık yardımı keseriz" tehdidine sert cevap vererek, "Kudüs satılık değildir." demişti.
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