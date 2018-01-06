ABD, Filistinli mülteciler için BM'ye verilen yardım fonunu dondurdu ABD, Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verdiği 125 milyon dolarlık yardım fonu dondurdu.