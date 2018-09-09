Reuters: ABD savaş uçakları, Suriye'nin Deyrizor kentine fosfor bombası attı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, ABD'ye ait iki F-15 savaş uçağının Suriye'nin Deyrizor kentine fosfor bombası attığını açıkladı.

Rus haber ajansları TASS ve RIA'nın aktardığına göre, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor'un Hajin köyünü hedef alan hava saldırıları sonucunda büyük yangınlar çıkarken, henüz ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi. (Reuters)