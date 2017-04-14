ABD, GBU-43/B bombasıyla DEAŞ'ı böyle vurdu

ABD'nin Afganistan'daki DEAŞ hedeflerine yönelik 'tüm bombaların anası' olarak adlandırılan GBU-43/B bombasıyla düzenlediği saldırıya ait görüntüler yayınlandı.

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir DEAŞ hedefine 'tüm bombaların anası' olarak bilinen envanterindeki 'nükleer olmayan en büyük bomba' GBU-43/B ile düzenlediği saldırının ilk görüntüleri servis edildi.

Görüntülerde 11 ton gücündeki bombanın atıldığı noktada devasa bir krater oluşturduğu ve saldırının ardından bölge üzerinde büyük bir bulut kapladığı görüldü.

İlk kez 2003 yılında test edilen GBU-43/B, neden olabileceği sivil kayıplar nedeniyle kullanılmamıştı.