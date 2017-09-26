ABD Genel Kurmay Başkanı Dunford: İran nükleer anlaşmaya uyuyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Kuzey Kore'de Pyongyang ile Washington arasındaki hararetli siyasi atmosferi yansıtan askeri hareketlilik gözlemlemediklerini söyledi.

Orgeneral Dunford, ikinci kez Genelkurmay Başkanı olarak atanmak üzere ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki karşılıklı tehditler üzerine değerlendirmesi sorulan Dunford, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz politik alan oldukça hararetlenmişken, Kuzey Kore kuvvetlerinin konumlarında herhangi bir değişiklik görmedik. Elbette ki herhangi bir provokasyon ve çatışmaya karşı kuvvetlerimizi konumlandırmış durumdayız. Aynı zamanda müttefiklerimiz Güney Koreliler, Japonlar ve kuvvetleri ile bölgedeki Amerikalıları korumak üzere tüm tedbirleri almış durumdayız. Ancak hararetli siyasi atmosferin yansıması olabilecek bir askeri hareketlilik görmedik henüz."

İran nükleer anlaşmaya uyuyor

Kongre'deki oturumda Dunford'a sorulan diğer bir konu da ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda hakkında adım atacağını duyurduğu İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma oldu.

Dunford, oturum öncesinde kendisine iletilen sorulara verdiği yazılı cevaplarda konuyla ilgili olarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya uyduğunu ifade etti.

Ayrıca Dunford, "Aldığım brifingler İran'ın JCPOA (İranla imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dunford, aynı zamanda anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini yavaşlattığını, ancak Tahran'ın bölgedeki kötü faaliyetlerini değiştirmediğini vurguladı.

Toplantıda yazılı cevabı hakkında sorulan sorulara ise Dunford, "Anlaşma, İran'ın teşkil ettiği 5 tehditten sadece birine hitap ediyor. Anlaşmanın kapsamadığı tehditler ise füze tehdidi, denizdeki tehditler, İran'ın siber faaliyetler için aracıları desteklemesi gibi tehditlerdir." dedi.

İran'ın birçok başka alanda da kötü faaliyetlerine devam ettiğini öne süren Dunford, İran'ın Irak ve Suriye'deki etkinliğinin arttığını, Yemen ve Lübnan'da da faaliyetleri sürdürdüğünü kaydetti.