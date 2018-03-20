ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Afganistan'da

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Dunford ve beraberindeki heyeti Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Devlet Başkanı Gani, burada yaptığı konuşmada, Afganistan devletinin Taliban ile barış görüşmesine hazır olduğunu yineledi.

Taliban'ın barışa katılması durumunda herhangi bir yerde yargılanmayacağını dile getiren Gani, savaşla bir sonuca varamayacaklarının altını çizdi.

Dunford da ABD'nin yeni Afganistan stratejisini uygulamaya sokmak konusunda ciddi olduğunu söyledi.

ABD'nin, Afganistan'ın daimi stratejik ortağı olarak terörle mücadelede desteklerini sürdüreceğini ifade eden Dunford, ayrıca barış sürecini de desteklediklerini belirtti.

Bir hafta önce de ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.