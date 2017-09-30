ABD Hava Akademisi'nde silah sesleri
ABD'nin Colarado'daki Hava Kuvvetleri Akademisi'nde bir silahlı saldırgan ateş açtı.
ABD Hava Kuvvetleri Akademisi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir silahlı saldırganın ateş ettiğini söyledi. Bölge güvenlik kordonuna alındı. Colarado'daki akademi saat 10 sularında kapatıldı. AP'nin haberine göre tüm hava araçlarına uyarı metinleri gönderildi.
Yaşanan olay ile alakalı şu ana kadar başka bir detay paylaşılmadı.
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