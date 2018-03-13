ABD Hava Kuvvetleri, bilgi paylaşımına yönelik politikalarını değiştiriyor
ABD Hava Kuvvetleri, bilgi paylaşımına yönelik politikalarını değiştirerek, kamuyla yapılacak açıklamalara kısıtlama getirdi.
ABD Hava Kuvvetleri, mevcut ya da gelecekte yürütülecek operasyonlar, eğitimler, tatbikatlar, üs ziyaretleri ve röportajlar gibi hassas bilgilerin ortaya çıkmasına neden olabilecek ve operasyonel güvenliği tehdit edebilecek konularda Pentagon'dan onay almadan basına açıklama yapamayacak. Bu kapsamda, filo seviyesine kadar tüm halka ilişkiler memurları ve komutanlar, basına konuşmalarına izin verilmeden önce yeni bir eğitimden geçecek.
(C4Defence)
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