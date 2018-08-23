ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 Lightning II tipi savaş uçağının acil iniş sonrası ön dikmesi çöktü
ABD'deki hava üssüne acil iniş yapan F-35 jeti, park etmeye hazırlanırken eşine az rastlanır bir görüntü verdi. 80 milyon dolar değerindeki F-35 Lightning II tipi uçağın burun kısmı çöktü.
ABD'ye ait F-35 A Lightning II savaş uçağı, Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'ne acil iniş yaptı.
Çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşen inişin ardından park etmeye hazırlanan uçağın burun kısmı çöktü.
Hava üssünden yapılan açıklamada, "İtfaiye ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi, pilot yara almadan araçtan çıkarıldı" denildi.
ABD Hava Kuvvetleri, uçağın nasıl bu hale geldiğini araştırıyor.
Yeni nesil savaş uçakları F-35'lerin değeri yaklaşık 80 milyon dolar. (milliyet.com.tr)
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