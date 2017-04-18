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ABD havayolu şirketi evlilik hazırlığındaki çifti uçaktan indirdi

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika'ya gitmekte olan çifti, 'kendi koltuklarında oturmadıkları' gerekçesiyle Houston'da uçaktan indirdi.

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ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika'ya gitmekte olan çifti, "kendi koltuklarında oturmadıkları" gerekçesiyle Houston'da uçaktan indirdi.
 
Damat adayı Michael Hohl'un, Houston medyasından KHOU'ya yaptığı açıklamaya göre, Hohl ve nişanlısı Amber Maxwell cumartesi günü evlenmek için Salt Lake City'den Kosta Rika'ya doğru yola çıktı.
 
Texas'ın Houston kentinde aktarma yapan çift, Kosta Rika uçağında kendi koltuklarının bulunduğu 24. sırada bir yolcunun uzandığını görünce 21. sıradaki boş koltuklara oturdu.
 
Ancak firma 21. sırayı "Ekonomi plus" olarak biletlendirdiği için kabin görevlileri çifti uyararak yerlerine geçmesini istedi.
 
Bu uyarıya tepki gösteren çift ile görevliler arasındaki tartışmanın ardından kabin görevlileri çifti uçaktan indirdi.
 
Ertesi gün başka bir uçakla yollarına devam etmek zorunda kalan çift, şirketin bu davranışına anlam veremediklerini ve bir daha asla United hava yollarını kullanmayacaklarını söylediler.
 
Firma kararı savundu
 
United havayollarından yapılan açıklamada ise söz konusu koltukların ücretinin daha fazla olduğu, kabin görevlilerinin ikazına rağmen çiftin kendi koltuklarına geçmemekte ısrar ettikleri için uçaktan indirildikleri belirtildi.
 
United uçağında geçen hafta da benzer bir olay yaşanmış ve kamuoyundan çok sert tepki gelmişti.

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