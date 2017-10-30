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ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'i kabul ettiği bildirildi.

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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, bölgedeki resmi temasları kapsamında Katar'ı ziyaret eden Mnuchin'i başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ekonomi ve yatırım alanları başta olmak üzere Doha ile Washington arasındaki "stratejik iş birliği" ilişkileri, bu ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Şeyh Temim ile Mnuchin'in Körfez krizi ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri de değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, başta iki ülkenin terörle mücadele çabaları olmak üzere ortak öneme sahip konuların ele alındığı ifade edildi.

Mnuchin, Katar'da bugün daha önce de Başbakan Abdullah Al Sani ile bir araya gelmişti.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan bölge turu kapsamında dün Doha'ya gelmişti.

 

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