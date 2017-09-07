Muhaliflerden BM'ye çağrı: Esed yargılansın

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Suriye görüşmelerinde muhalefet heyetine başkanlık eden Nasır Hariri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, "Suriyeli muhalifler, BMGK'yi, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun kimyasal silah kullanımına ilişkin raporunun incelenmesi ve 7. bent uyarınca Esed rejiminin yargılanması amacıyla 2118 sayılı kararın 21'inci maddesinin hayata geçirilmesi için toplanmaya çağırıyor." dedi.

Hariri, BM'yi Esed sonrası gerçek siyasi süreç için harekete geçerek sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederken, uluslararası kararlardan ve Suriye'deki siyasi geçişle ilgili Cenevre bildirgesinden uzaklaşmamasını ve Rusya'nın planlarını üstlenmemesini istedi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını doğrulamış, rejimin savaş suçu işlediğini ifade etmişti.

Rejimin kimyasal silah katliamında en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı.