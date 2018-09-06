ABD İç Güvenlik Bakanı Nielsen: Tek kutuplu dünyamız tehdit altında

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, George Washington Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada dünyada değişmekte olan güç dengesine değindi.

Nielsen, "Uluslararası sistemi on yıllar boyunca belirleyen güç dengesi yıkılıyor. Amerika'nın tek kutuplu dünyası tehdit altında. Dünya genelinde iktidar vakumu oluşuyor ve bu boşluk hızlı bir şekilde düşman devletler, teröristler ve uluslararası suçlularla doluyor. Tümünün ortak bir hedefi var, yaşam biçimimizi bozmak istiyorlar ve birçoğu kargaşa, istikrarsızlık ve şiddet yayıyor" diye konuştu.

"Tehditler, Soğuk Savaş'tan beri en üst seviyeye çıktı"

ABD'li bakan, suçluların ABD'ye zarar vermek için güvenlik açıklarını bulmaya çalıştığı siber güvenlik konusuna özel vurgu yaparak, bu tür tehditlerin ortadan kaldırılmasının son derece zor olduğunu kabul etti.

Bu alandaki tehditlerin ciddiyetini 11 Eylül 2001'de yapılan terör saldırısının öncesiyle karşılaştıran Nielsen, ABD'nin dış rakiplerinin tehditlerinin Soğuk Savaş döneminden beri en üst seviyede olduklarına dikkat çekti.

"Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkeler, ulusal güçlerinin finans, ticaret, sibernetik, casusluk, enformasyon manipülasyonları gibi tür unsurlarını ve daha birçok şeyi bizi zayıflatmak ve kendi çıkarlarını öne çıkarmak için kullanmaya hazır" diyen Nielsen, Ukrayna'daki durum, ABD'deki seçimlere müdahale gibi iddialarla ABD'nin geleneksel olarak Rusya'ya yönelttiği suçlamaları sayarak örnekler verdi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın atadığı özel yetkili savcı Robert Mueller, Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığı iddiaları ve Trump'ın seçim kampanyası ile ilgili bir soruşturma yürütüyor. Moskova ise Trump'la bağlantıları olduğu ve seçimlere herhangi bir şekilde müdahale ettiği iddialarını kesin bir dille reddediyor.

(Sputnik)