ABD: IKBY'nin referandum sonucunu tanımıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yaptığı tek taraflı referandumu tanımadığını' açıkladı.
- AA
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yaptığı tek taraflı referandumu tanımadığını" açıkladı.
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