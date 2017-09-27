ABD ile Mısır arasında 100 milyon dolarlık yardım anlaşması imzalandı

ABD ile Mısır'ın 100 milyon dolar değerinde yardım anlaşmaları imzaladığı bildirildi.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İki ülke arasında bu hafta imzalanan anlaşmalar, hükümetin ekonomik reformlarını, özel sektörde büyüme ve istihdam oluşturmaya yönelik çabalarını destekliyor." denildi.

ABD'nin geçen ay yardımları kesmesine ve yeni yardımlara ilişkin gelişmelere değinilmeyen açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) programlarının Mısır'da 40 yıldır sağlık, eğitim ve istihdam hizmetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için yaklaşık 30 milyar dolar sağladığı kaydedildi.

Mısır hükümeti, ekonominin tam kapasiteyle büyümesini sağlamak ve iş fırsatı yaratmak için kapsamlı ekonomik reform programı uyguladığını belirtiyor.

ABD geçen ay insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle Mısır'a yapacağı yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da erteleme kararı almıştı.

Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD Mısır'a büyük kısmı askeri olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.