ABD İncirlik üssünü boşaltıyor iddiası

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka sitesi, ABD’nin İncirlik yerine Suriye’nin kuzeyinde kurulan 5 hava üssüne yerleşmeyi planladığını yazdı.

Üslerden birisinin Rimeylan bölgesindeki Hajar Havaalanı olacağı, ikisinin Kamışlı’daki 2 ufak pist olduğu, dördüncüsünün ise Kobani’ye kurulduğu belirtiliyor. Beşinci üssün ise, DEAŞ’ın elinden Mart ayı sonlarında kurtarılan Tabka Hava Üssü olacağı söyleniyor. Tüm üslerin yapımı tamamlandığında, ABD’nin Suriye operasyonlarında kullandığı hava gücünü iki katına çıkarma kapasitesi olacağı vurgulanıyor.

NATO misyonu kapsamında İncirlik Üssü’nü kullanmayı sürdüren Almanya’nın da, uçaklarını konuşlandırmak için Güney Kıbrıs ve Ürdün’deki üs seçeneklerini değerlendirdiği iddia ediliyor.

“MANİDAR” TATBİKAT

Adana’daki İncirlik Üssü’nde bulunan ABD’nin 39’uncu Kanat Komutanlığı’nda görevli askerler, acil durum ve kaza tatbikatı yaptı. Tatbikatın Suriye’ye ait hava üssünün ABD güçlerince füzeyle vurulmasının hemen ardından yapılması dikkat çekti. İncirlik Üssü’nün sosyal medya hesabından, “Herhangi bir potansiyel durum için hazırlıklı olmak üzre büyük bir kaza tatbikatı gerçekleştirildi” açıklaması yapıldı.