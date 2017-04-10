Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD İncirlik üssünü boşaltıyor iddiası

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka sitesi, ABD’nin İncirlik yerine Suriye’nin kuzeyinde kurulan 5 hava üssüne yerleşmeyi planladığını yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail istihbaratına yakınlığıyla bilinen Debka sitesi, ABD’nin İncirlik yerine Suriye’nin kuzeyinde kurulan 5 hava üssüne yerleşmeyi planladığını yazdı.
 
Üslerden birisinin Rimeylan bölgesindeki Hajar Havaalanı olacağı, ikisinin Kamışlı’daki 2 ufak pist olduğu, dördüncüsünün ise Kobani’ye kurulduğu belirtiliyor. Beşinci üssün ise, DEAŞ’ın elinden Mart ayı sonlarında kurtarılan Tabka Hava Üssü olacağı söyleniyor. Tüm üslerin yapımı tamamlandığında, ABD’nin Suriye operasyonlarında kullandığı hava gücünü iki katına çıkarma kapasitesi olacağı vurgulanıyor.
 
NATO misyonu kapsamında İncirlik Üssü’nü kullanmayı sürdüren Almanya’nın da, uçaklarını konuşlandırmak için Güney Kıbrıs ve Ürdün’deki üs seçeneklerini değerlendirdiği iddia ediliyor.
 
“MANİDAR” TATBİKAT
 
Adana’daki İncirlik Üssü’nde bulunan ABD’nin 39’uncu Kanat Komutanlığı’nda görevli askerler, acil durum ve kaza tatbikatı yaptı. Tatbikatın Suriye’ye ait hava üssünün ABD güçlerince füzeyle vurulmasının hemen ardından yapılması dikkat çekti. İncirlik Üssü’nün sosyal medya hesabından, “Herhangi bir potansiyel durum için hazırlıklı olmak üzre büyük bir kaza tatbikatı gerçekleştirildi” açıklaması yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

AK Parti’nin final şarkısı büyük ses getirdi

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Hurdaya dönen lüks otomobiller

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA