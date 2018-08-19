ABD, Irak'a seyahat edecek olan ABD vatandaşlarını teröre karşı uyardı Amerika Birleşik Devletleri, Irak'a seyahat edecek olan ABD vatandaşlarının, terör şiddetine maruz kalma ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.