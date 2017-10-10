ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan edebilir

İran Dışişleri, ABD’nin bu oluşumu terör örgütü kabul etmesi halinde yanıtlarının “ezici” olacağını bildirdi. Tansiyon yükselirken Rusya, Fransa ve Almanya’dan, “gerilim düşmeli” mesajı geldi.

'İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI' KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ve Almanya’nın oluşturduğu P5+1 grubunun imzaladığı nükleer anlaşmayı rafa kaldırmayı düşündüğüne dair sinyalleri sonrasında Tahran ile Washington arasında bu kez de “İran Devrim Muhafızları” krizi çıktı.

Washington’ın İran Devrim Muhafızları’nı “terör örgütü” ilan etmeye hazırlandığını öne süren Tahran’dan üst üste çok sert açıklamalar geldi.

İran Devrim Muhafızları (İDM) Komutanı General Muhammed Ali Caferi bunun gerçekleşmesi halinde önceki gün, “İDM, ABD ordusunu DEAŞ ile aynı görecektir” demişti. Dün de İran Dışişleri, ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı “terör örgütü” kabul etmesi halinde yanıtlarının “kararlı ve ezici” olacağını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, “ABD’nin bu stratejik hatayı yapmayacağını ümit ediyoruz” dedi.

OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURACAK

İki başkent arasında yükselen tansiyona diplomatik tepkiler gecikmedi. Moskova, Trump’ın anlaşmadan vazgeçmesinin “olumsuz sonuçlar” doğuracağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Özellikle de ABD gibi kilit bir ülke anlaşmayı terk ederse, bunun olumsuz sonuçları olacak. Yalnızca bu sonuçların doğasını tahmin etmeye çalışabiliriz. Şu anda da bunu yapıyoruz” dedi.

‘KRİZDEN KAÇININ’ MESAJI

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Bölgesel istikrarsızlık ortamında Fransa, krizleri alevlendirecek her tür eylem karşısında tetiktedir. Bunu akılda tutarak, bölgesel devletlerin kendilerini dizginleme ve bir sorumluluk hissiyatı içinde davranmak üzere oynamaları gereken özel bir rolü var” dedi.

ALMANYA: ENDİŞE EDİYORUZ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de gerilimle ilgili dün bir açıklama yaptı. Gabriel, “ABD’den gelen sinyallerin ABD Başkanı’nın İran’la nükleer anlaşmayı reddedeceği anlamına gelmesinden endişe ediyoruz” dedi. Gabriel, anlaşmanın iptal edilmesinin Kuzey Kore’ye kötü emsal teşkil edeceği uyarısında da bulundu. (Hürriyet)