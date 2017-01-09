ABD, İran savaş gemisine ateş açtı
İki ABD savunma yetkilisinin Reuters'e verdiği demeçte, dün ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait savaş gemisine 3 uyarı ateşinde bulunduğunu açıkladı.
ABD'li yetkililer, İran gemisiyle radyo iletişimi kurduklarını ancak isteklere cevap vermediklerinden dolayı Deniz Kuvvetleri destroyerinin uyarı fişeklerini ateşlediğini ve Deniz Kuvvetleri helikopterinin de uyarı atışlarında bulunduğunu açıkladı.
İran gemileri Mahan'da iki ABD askeri gemisine 800 metre mesafedeydi.
Olay, Başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla birlikte geldi. Eylül ayında Trump, Körfez'de ABD Deniz Kuvvetleri'ni taciz eden İran gemilerine hemen karşılık verileceği açıklamasında bulunmuştu.
Bir yetkili, benzer olayların zaman zaman meydana geldiğini söyledi. Kısa süre önce Ağustos ayında, ABD'li bir başka gemi ABD'nin iki gemisine yaklaşan bir İran teknesine karşı uyarıda bulundu.
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