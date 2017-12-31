ABD: İran'da 'baskıcı hükümet' altındaki milyonlarca insanın yanındayız

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda Kuzey Kore, Venezuela, Küba ve özellikle de İran'da "baskıcı hükümetler" altındaki milyonlarca insanın yanında olduklarını ifade etti.

"Uzun süredir bastırılmış İranlılar kendi seslerini buluyor. İran hükümeti kendi vatandaşları tarafından sınanıyor." değerlendirmesinde bulunan Haley, özgürlük ve insan haklarının galip geleceğini belirtti.