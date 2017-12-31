Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: İran'da 'baskıcı hükümet' altındaki milyonlarca insanın yanındayız

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 'uzun süredir bastırılmış' İranlıların kendi seslerini bulduğunu ve İran hükümetinin kendi vatandaşları tarafından sınandığını savundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda Kuzey Kore, Venezuela, Küba ve özellikle de İran'da "baskıcı hükümetler" altındaki milyonlarca insanın yanında olduklarını ifade etti.

"Uzun süredir bastırılmış İranlılar kendi seslerini buluyor. İran hükümeti kendi vatandaşları tarafından sınanıyor." değerlendirmesinde bulunan Haley, özgürlük ve insan haklarının galip geleceğini belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli'ye ayıp olmasın diye gösteremedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli'ye ayıp olmasın diye gösteremedim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA