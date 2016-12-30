ABD isim ve kurumları tek tek açıkladı!
ABD yönetimi, 'başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla' ilgili olarak isimleri ilk kez açıkladı.
ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.
ABD isimleri açıkladı
ABD yönetimi, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan Rus yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, 4'ünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden 5 firmaya ilişkin de bilgiler aktarıldı.
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