ABD: İspanya'nın birliğini destekliyoruz

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD, NATO müttefiki olan İspanya'nın dostluğuyla mutlu olmaktadır ve müttefikliğinin devam etmesini istemektedir. İki ülke ortak güvenlik ve ekonomik gelişimlerde yakın ilişki içerisinde olmaktadır. Katalonya İspanya'nın iç parçasıdır ve ABD İspanya'nın güçlü ve birleşik olması için hükümetin anayasal tedbirlerini desteklemektedir."