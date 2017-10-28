Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: İspanya'nın birliğini destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına tepki göstererek, 'ABD, İspanya'nın güçlü ve birleşik olması için hükümetin anayasal tedbirlerini desteklemektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD, NATO müttefiki olan İspanya'nın dostluğuyla mutlu olmaktadır ve müttefikliğinin devam etmesini istemektedir. İki ülke ortak güvenlik ve ekonomik gelişimlerde yakın ilişki içerisinde olmaktadır. Katalonya İspanya'nın iç parçasıdır ve ABD İspanya'nın güçlü ve birleşik olması için hükümetin anayasal tedbirlerini desteklemektedir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kulp’ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kulp’ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kadınların güzelliğine güzellik katacak 12 harika fikir

Kadınların güzelliğine güzellik katacak 12 harika fikir

İşte ölmek üzereyken bulunan Şanslı'nın son hali

İşte ölmek üzereyken bulunan Şanslı'nın son hali

Atılan mesajı geri alma özelliği WhatsApp'a geldi

Atılan mesajı geri alma özelliği WhatsApp'a geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA