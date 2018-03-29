ABD İsrail elçisinden Mahmut Abbas'a tehdit: Ya İsrail ile görüşmelere devam edersin ya da yerine birini buluruz
Filistinli lider Mahmut Abbas'ın 'İt oğlu it' diyerek hakaret ettiği ABD'nin İsrail elçisi Mahmut Abbas'ı tehdit ederek, 'Ya masaya oturursun ya da yerine birini buluruz' dedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi sonrası Filistin ve İsrail yönetimi arasında yaşanan gerilim, Abbas'ın İsrail elçisine hakaret etmesiyle daha da yükselmişti.
ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeyen ve Tel Aviv ile masaya oturmayan Abbas'ın sert açıklamalarına ABD'nin İsrail elçisinden cevap geldi. Elçi David Friedman İsrail'de yayım yapan Kanal 10'a yaptığı açıklamada Abbas'ı Tel Aviv yönetimi ile diyalog kurmaya davet etti.
Filistinli liderin görüşmelere devam etmemesi durumunda Abbas'tan oluşacak boşluğun doldurulabileceği ve yerine birinin bulunabileceğini belirten David Friedman, ülkesinin Filistin halkının yanında olduğunu iddia etti.
Mahmut Abbas geçtiğimiz günlerde ABD'li elçinin İsrail'in işgal politikalarını destekleyen açıklamalarına sert tepki göstermiş ve "İt oğlu it" demişti.
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