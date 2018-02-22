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ABD, İsveç ve Kuveyt'e silah satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'e 3 milyar 200 milyon dolar, Kuveyt'e ise 259 milyon dolar değerindeki silah satışlarını onayladı.

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Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığınca kabul edilen kararın Kongrenin onayına sunulduğu bildirildi. İsveç'e silah satışında 4 adet Patriot Kurulumu-3+ Modernleştirilmiş Ateşleme Üniteleri, 4 adet AN/MPQ-65 Radar Setleri, 4 adet AN/MSQ-132 nişanlı kontrol istasyonu, 9 adet anten direk grupları, 12 adet M903 ateşleme istasyonu, 100 adet Patriot MIM-104E Rehberli Gelişmiş Füze, 200 adet Patriot Gelişmiş Kapasiteli-3 (PAC-3) Artırılmış Füze Segmenti ve teknik gerekçelerin olduğu açıklandı.
 
Kuveyt'e silah satışının ise 4 adet PT6A-67A motorlu King Air 350ER İstihbarat, Gözetim, ve Keşif (ISR) Uçağı, bir de yedek motor, ayrıca çok sayıda istihbarat ve gözetleme araçlarını kapsadığı kaydedildi.
 
Söz konusu silah satışlarının bölgelerdeki güç dengelerini etkilemediği belirtilen açıklamada, satışlar hakkında henüz nihai kararın verilmediğine dikkat çekildi.

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