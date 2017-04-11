ABD Japonya'ya 5 adet İHA gönderecek

ABD Hava Kuvvetleri,şu anda Guaram'da bulunan Andersen Hava Üssü'ndeki beş adet RQ-4 Global Hawks'ı ve yaklaşık 105 personeli Mayıs 2017'e kadar Japonya'nın Yokota Hava Üssü'ne gördermeyi planlıyor.

ABD, Japonya'nın güvenliğine ve bölgenin istikrarına daha fazla katkıda bulunma konusundaki taahhüdüne bağlı olarak Global Hawk da dahil olmak üzere Japonya'ya gelişmiş sistemlerini sunmaya devam ediyor.