ABD Kanada'dan aldığı kağıt vergilerini iade edecek

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Kanada'nın süper kalibre edilmiş kağıtlarına uyguladığı ithalat vergilerini iptal etmesini ve Ağustos 2015'ten bu yana aldığı tüm vergileri iade etme kararını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Bakan Freeland ülkesinin, söz konusu vergilerle ilgili 5 Temmuz'da Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) itirazda bulunduğunu hatırlattı.

Freeland, bunun üzere başlatılan soruşturmada, ABD Ticaret Bakanlığının Kanada'dan ithal ettiği süper kalibre edilmiş kağıda karşı sübvansiyon uygulayarak Kanadalı ihracatçıları tehdit ettiğinin DTÖ'nün yayımladığı rapora da yansıdığını belirtti.

İtiraz doğrultusunda başlatılan soruşturma sonucu ABD tarafının uygulamalarının DTÖ kurallarına aykırı olduğunun saptandığına dikkati çeken Freeland, raporun ardından ABD Ticaret Bakanlığının yürürlükte olan ek vergileri iptal ettiğini ve Ağustos 2015'ten itibaren aldığı tüm vergileri de iade edeceğini aktardı.

Chrystia Freeland, şunları kaydetti:

"Kanada, kurallara dayalı uluslararası ticaretin güçlü bir destekçisidir ve ticaret ortaklarına uluslararası yükümlülüklerini de yerine getirmeye çalışmaktadır. Dünyadaki hiçbir iki ülke Kanada ve ABD kadar karşılıklı refahları için birbirlerine daha fazla bağımlı değildir. İlişkimiz sınırın her iki tarafında milyonlarca orta gelirli sınıfındaki kişilerin işlerini destekliyor. DTÖ paneli raporu Kanada ormancılık endüstrisi ve Kanadalı işçileri için adil ve gerekli süreci destekliyor."