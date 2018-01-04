ABD tüm karasularını gaz ve petrol sondajları için açma teklifi getirdi
ABD karasularını gaz ve petrol sondajları için açma planı, onlarca yıl sonra ilk kez pasifik okyanusunda da sondaj gerçekleştirilmesini kapsıyor
Perşembe günü Trump yönetimi tarafından, Arktik, Atlantik ve Pasifik dahil neredeyse tüm ABD karasularını gaz ve petrol sondajları için açma teklifi getirildi.
Amerikan Enerji Üretimini genişletmek için yapılan teklif çevreciler, bazı devlet yetkilileri, kıyı turizmini kötü etkileyeceğini öngören bazı iş adamları tarafından tepkiyle karşılandı.
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