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ABD casus uçakları Rus mevkileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi

İngiltere'de bulunan Maldenhol hava üssünden kalkan Amerikan keşif uçakları sabah erken saatlerde Kalingerad ve Kırım üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Russia Today haber sitesinin haberine göre sabah erken saatlerinde İngiltere'nin Maldenhol üssünden havalanan Amerikan RC-135W tipi keşif uçakları Polonya ve Kalingerad sınırı üzerinde uzun bir süre keşif uçuşu gerçekleştirdi.
 
Polonya hava sahasını kullanan keşif uçakları Rus hava sahasını ihlal etmedi. Kalingerad sınırında keşif uçuşunu tamamlayan uçaklar daha sonrasında Baltik Denizi üzerinde uçuşlarına devam etti.
 
Aynı zamanda İngiltere'deki üsden havalanan WC-135C keşif uçağı öğlen saatlerinde Karadeniz üzerinden seyrederek Kırım sınırında uçuş gerçekleştirdi.

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