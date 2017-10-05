ABD Kongresinde Arakan oturumu

ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler Komitesinde "Rohingya Krizi: Burma'daki Trajediye ABD'nin Tepkisi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturuma komite başkanı Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Ed Royce, başkanlık ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Patrick Murphy, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mark Storella ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Müdür Yardımcı Vekili Kate Somvongsiri ise Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Myanmar yönetimi, onlarca yıldır Rohingya'ya sistematik baskı uyguladı"

Konuşmasında Rohingya'daki insani krizden daha fazla dikkat çekilmesi gereken az kriz olduğunu belirten Royce, "Myanmar yönetimi, onlarca yıldır Rohingya'ya sistematik baskı uyguladı. 1982 yılındaki bir vatandaşlk kanunu onların vatandaşlık hakkını reddetti. Rohingya, başından sonuna kadar Myanmar yönetiminin her kademesinde marjinalize edildi." şeklinde konuştu.

Arakanlı Müslümanlara ait en az 200 köyün yakıldığını ve 500 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Royce, "Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanının, orada yaşananları 'etnik temizliğin kitabı' olarak nitelendirmesinde şaşılacak bir şey yok. Bu, güçlü ve haklılığı kanıtlanmış bir suçlamadır." değerlendirmesini yaptı.

"Bu katliamlardan sorumlu olanlar adaletle yüzleşmelidir"

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi de eleştiren Royce, "Bu etnik bir temizliktir. Rohingyalıların neden kaçtıklarını sorgulayan ve ordunun temizlik operasyonu yaptığını reddeden son açıklamaları tamamen yanlıştır. Bu katliamlardan sorumlu olanlar adaletle yüzleşmelidir. O (Suu Çii) ve ordudaki generaller bununla yüzleşmelidir." dedi. Royce, Myanmar ordusunun orantısız güç kullandığına da vurgu yaptı.

"İlgili kuruluşlar Arakan'a giremiyor"

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Müdür Yardımcı Vekili Kate Somvongsiri de Arakan'da yaşananlarla ilgili asıl sorunun, gerekli kaynakların ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılamaması olduğunu vurguladı.

"Myanmar yetkilileri tarafından koyulan sınırlamalar sebebiyle BM ve uluslararası yardım kuruluşları en çok yardıma ihtiyaç duyulan birçok bölgeye giremiyor." değerlendirmesini yapan Somvongsiri, Myanmar yönetiminin işlediği katliamları örtmeye çalıştığını ifade etti.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadeleyi" öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetmişti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.