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ABD Kongresi’nde 'Gülen okulları soruşturulmalı' çıkışı

FETÖ'nün faaliyetleri ABD Kongresi’nde de gündeme geldi. ABD eski Hazine Bakan Yardımcısı Clay Lowery, ülkede eğitim kurumları adı altında faaliyet gösterip federal hibeleri kendi organizasyonuna aktaran dini grupların araştırılması ve soruşturulması gerektiğini söyledi.

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ABD’de 140’ı aşan okullarıyla her yıl Amerikan hükümetinden milyonlarca dolar para alarak kendi organizasyonuna akıtan Fethullah Gülen örgütlenmesinin faaliyetleri ABD Kongresi’nde de gündeme geldi.
Salı günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan ABD eski Hazine Bakan Yardımcısı Clay Lowery, ülkede eğitim kurumları adı altında faaliyet gösterip federal hibeleri kendi organizasyonuna aktaran dini grupların araştırılması ve soruşturulması gerektiğini söyledi. Lowery, " Söz konusu iddiaların farkındayım. Birleşik Devletler'de eğitim hizmetleri sağlayan bazı şirketler ve çeşitli hibeler alıyorlar ve bu paranın bir kısmı açıkça hortumlanıyor. Açıkçası böylesine nefatif bir şey oluyorsa bu ciddiye alınmalı soruşturulmalıdır" dedi.
 
BENZER SUÇLAMALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
Kongre Üyesi Andy Barr'ın sorularını yanıtlayan Lowery, bu tür para aklama sistemi içerisinde hareket eden grupları en iyi Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın ortak çalışmasının ortaya çıkarabileceğini belirtti. Gülen örgütlenmesi hakkında en son geçtiğimiz Aralık ayında benzerler suçlamalar ortaya çıkmıştı. Chicago-Sun Times gazetesinin ulaştığı mahkeme kayıtları Gülen bağlantılı the Concept Okulları'nın yöneticilerinin ABD Eğitim Bakanlığı tarafından okullara verilen 5 milyon dolarındaki federal hibeyi paravan şirketlere ya da kendilerinin ortak olduğu şirketlere aktardığını ortaya çıkarmıştı.
 
SORUŞTURMALAR HALEN DEVAM EDİYOR
Sanıklardan birisinin 20 bin dolar değerindeki bir meblağı Bank Asya'ya aktardığı bile bulunmuştu. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 2014'te söz konusu okullara ait Illinois, Ohio ve Indiana'daki merkezlerini basarak başlattığı soruşturma halen devam ediyor. (Sabah)

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Uyan Türkiye30.01.2017 09:39
ABD. Her ne olursa olsun itini kaptırmaz bize. Rabbim o münafığı kendi pisliğinde boğsun inşallah.
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