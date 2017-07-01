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ABD Kongresi savunma bütçesini arttırdı

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi hükümet tarafından 639 milyar dolar olarak talep edilen Savunma Bakanlığı 2018 mali yılı bütçesini 658 milyar dolara çıkararak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sundu.

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ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi hükümet tarafından 639 milyar dolar olarak talep edilen Savunma Bakanlığı 2018 mali yılı bütçesini 658 milyar dolara çıkararak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sundu.

Tahsisatlar Komitesi'nin değişikliler yaparak Genel Kurula gönderdiği 2018 mali yılı savunma bütçesi kanun tasarısında temel harcamalar 574,5 milyar dolardan 584,2 milyar dolara çıkarılırken, Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu da 64,6 milyar dolardan 73,9 milyar dolara yükseltildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Komite Başkanı Cumhuriyetçi Rodney Frelinghuysen, söz konusu tasarıda Amerikan ordusunun daha fazla silah ve asker talebini karşılamaya yönelik değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Frelinghuysen, "Şimdi ordumuzu tekrar inşa etme ve ülkemizi koruma zamanıdır. Bu kanun tasarısı ordumuza işlerini yapmaları ve dünyada istikrarı sağlamaları için gereken kaynağı sağlayacak." dedi. 

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