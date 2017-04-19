ABD: Kuba, İran veya Kuzey Kore'de karışıklık çıkabilir
Dün gerçekleşen 'İnsan Hakları İhlali' konulu BM oturumunda konuşan ABD BM temsilcisi Nikki Haley, 'Kuzey Kore, İran veya Kuba gibi insan haklarının bilerek ihlal edildiği ülkelerde karışıklık çıkabilir' dedi.
ABD'nin İnsan Haklarını görüşmek üzere toplantıya çağırdı BMGK'da konuşan ABD temsilcisi Nikki Haley önemli açıklamalarda bulundu.
Halley yaptığı konuşmada, "Sistemli olarak insan haklarının ihlal edildiği ülkelerde sonuç terörizm ve istikrarın bozulması oluyor" ifadelerine yer verdi.
Dünyada en fazla insan hakları ihlalinin İran,Kuba ve Kuzey Kore'de olduğunu hatırlatan Haley, "Kuzey Kore, İran veya Kuba gibi insan haklarının bilerek ihlal edildiği ülkelerde karışıklık çıkabilir" dedi.
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