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ABD, Kuzey Kore'nin nükleer tesisini uzaydan izledi, görüntüler şaşırttı!

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer testler yaptığı tesisi uzaydan izledi. Tesislerden gelen son fotoğraflarda görülen ise voleybol oynayan Koreliler...

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Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine tepki gösteren ve Asya ülkesinden bu denemeleri sonlandırmasını isteyen ABD, bir yandan da Kuzey Kore'yi uzaydan izlemeyi sürdürüyor.

Son olarak 16 Nisan'da alınan uydu fotoğraflarında ise ilginç bir detay gözlendi. Bir süredir hiçbir hareketlilik belirlenmeyen tesislerde, bir grubun voleybol oynadığı fotoğraflar basına yansıdı.

Kuzey Kore gözetleme servisinin aktardığına göre, 16 Nisan'da Punggye-ri nükleer test alanında 3 ayrı sahada voleybol maçı yapıldı.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin ABD ile yükselen tansiyon nedeniyle taktiksel bir ara vermiş olabileceği veya tesislerde bakım yapılıyor olabileceği yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz hafta ABD'li yetkililer, tesislerin yeni bir deneme için tamamen hazır hale getirildiğini açıklamışlardı.

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