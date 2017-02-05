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İran, ABD'li güreşçilere vize yasağını kaldırdı

Tahran yönetimi, 16-17 Şubat´ta İran´da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları´na ABD´li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini bildirdi.

  • DHA
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Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'de bir federal yargıcın girişimiyle Trump'ın getirdiği vize yasağının durdurulması üzerine ABD´li güreşçilere İran vizesi verileceğini açıkladı.
 
Tahran yönetimi, önceki gün aldığı kararla Washington yönetiminin İran vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak ABD´li güreşçilere İran´da düzenlenecek müsabakalara vize vermeyeceğini bildirmişti. 
 
Türkiye´nin de katılacağı Serbest Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları,  16-17 Şubat´ta İran´ın Kirmanşah şehrinde yapılacak.
 

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