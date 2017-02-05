İran, ABD'li güreşçilere vize yasağını kaldırdı
Tahran yönetimi, 16-17 Şubat´ta İran´da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları´na ABD´li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini bildirdi.
- DHA
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'de bir federal yargıcın girişimiyle Trump'ın getirdiği vize yasağının durdurulması üzerine ABD´li güreşçilere İran vizesi verileceğini açıkladı.
Tahran yönetimi, önceki gün aldığı kararla Washington yönetiminin İran vatandaşlarına uyguladığı vize kısıtlamasına misilleme olarak ABD´li güreşçilere İran´da düzenlenecek müsabakalara vize vermeyeceğini bildirmişti.
Türkiye´nin de katılacağı Serbest Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları, 16-17 Şubat´ta İran´ın Kirmanşah şehrinde yapılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.