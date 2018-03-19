ABD medyasına göre ABD'li istihbarat kurumları Kuzey Kore ile gizli bir iletişim kanalı kurdu

İddiasını iki mevcut ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandıran CBS News'un haberine göre, Kuzey Kore ile gizli iletişim kanalının kurulmasında Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) öncü rol oynadı.

Kanala göre CIA'in görevden ayrılıp Dışişleri Bakanı olmaya hazırlanan direktörü Mike Pompeo bu tarz bir iletişim kanalının kurulmasına destek veriyor.

CBS söz konusu gizli iletişim kanalının ABD Dışişleri'nin Birleşmiş Milletler'de oluşturduğu diplomatik iletişim kanalını devre dışı bıraktığını da vurguladı.

​5-6 Mart'ta Güney Koreli üst düzey heyet Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için Kuzey'i ziyaret etmişti. Güney Koreli diplomatlar görüşmenin ardından Kim'in ABD ile doğrudan görüşme yapma isteğini içeren bir mektubu ABD Başkanı Donald Trump'a teslim etmişti.

Trump da mayıs sonu itibarıyla Kim ile görüşmeyi kabul etmişti. Ancak görüşmenin yeri ve kesin tarihi henüz netleşmedi. Kim'in gelecek ay ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile de düzenlenecek zirvede biraraya gelmesi bekleniyor.

'DEVRE DIŞI KALDIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

CBS'teki 'Face The Nation' programına konuk olan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'ya da söz konusu gelişmenin diplomatları devre dışı bırakıp bırakmadığı soruldu.

Güney Koreli bakan soruya "Devre dışı kaldığımızı düşünmüyorum. Bence bu kadar önemli bir şey oluşturmaya çalıştığınızda ve en üst düzeydeki liderlerin siyasi iradesine ihtiyacınız olduğunda ihtiyatlı olmanız gerekir " dedi.

Kang röportajda ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'in Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda 'doğrudan söz verdiğini' söyledi.

Kang "İlk kez Kuzey Kore liderinin kendisinden doğrudan bu yönde söz verildi. Bu daha önce hiç olmamıştı" diye konuştu.

'PYONGYANG VE WASHINGTON KUZEY KORE'DE TUTUKLU 3 ABD'LİNİN SALIVERİLMESİNİ GÖRÜŞÜYOR'

Diğer yandan ABD ve Güney Kore basını Kuzey Kore ile ABD'nin 1 haftadan uzun süredir, birden fazla kanal vasıtasıyla, Kuzey Kore'de tutuklu olan 3 ABD vatandaşının salıverilmesi için görüştüğünü duyurdu.

Seul merkezli MBC TV dün Pyongyang ile Washington'ın ABD vatandaşları Kim Hak-song, Kim Sang-duk ve Kim Dong-chul'un serbest bırakılması için 'neredeyse nihai anlaşmaya vardığını' açıkladı.

Televizyona konuşan Güney Koreli diplomatik bir kaynak "Serbest bırakmanın zamanlamasını belirlemeye çalışıyorlar" dedi. Kaynak görüşmelerin Kuzey Kore'nin BM misyonu ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında yürütüldüğünü de belirtti.

ABD'li CNN televizyonu da ABD vatandaşlarının serbest bırakılması konusunun İsveç'in başkenti Stokholm'de Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile İsveçli mevkidaşı arasında 3 gün süren görüşmelerde ele alındığını belirtti.

ABD'nin Kuzey Kore'deki çıkarlarını İsveç temsil ediyor. Dün ayrıca üst düzey bir Kuzey Koreli diplomat ABD ve Güney Koreli eski yetkililer ve akademisyenlerle Kore krizi hakkında görüşmek üzere Finlandiya'ya gitmişti. (Sputnik)