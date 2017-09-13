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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel: Türkiye'nin Katar'daki varlığından endişe duyulmuyor

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Katar'daki varlığından endişe duyulmadığını söyledi.

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Katar'daki üslerini terk etmeye dair bir planlarının bulunmadığını belirtti. ABD'li komutan, Türkiye'nin Katar'daki varlığından endişe duyulmadığını da sözlerine ekledi.
 
CENTCOM Komutanı Votel, Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'daki askeri üslerini taşımaya dair bir planlarının olmadığını söyledi.
 
Mısır'ın DMC kanalına konuşan Votel, "Şu anda bununla ilgili bir plan veya tartışma yok. Şu noktada hiçbir şeyin yerini değiştirme arayışında değiliz" dedi.
 
Votel, Mısır'ın da aralarında bulunduğu Arap ülkeleriyle Katar arasında yaşanan krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
 
ABD'li komutan, Washington'ın tarafları bir araya getirmek için çalıştığını da sözlerine ekledi.
 
'ANKARA'NIN ÇIKARLARININ FARKINDAYIZ'
 
Votel, Türkiye'nin Katar'daki varlığına da değinerek, bu konuda bir endişeleri olmadığını dile getirdi ve Ankara'nın bölgedeki çıkarlarının farkında olduklarını söyledi.
 
‘İRAN'LA TÜRKİYE'Yİ BİRBİRİNDEN AYRI TUTUYORUM'
 
Öte yandan Votel, "İran bölgede istikrarsızlaştırıcı bir rol oynuyor. Türkiye, NATO müttefiki. Türkiye'yle sağlam ve uzun bir ilişkimiz var. Türkiye ile İran'ı çok net bir şekilde birbirinden ayrı tutuyorum" diye konuştu.

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