1950'li yıllardan bu yana ABD Savunma Bakanlığı'na ulusal güvenlik konularında danışmanlık yapan RAND Corporation, Moskova'nın kendisine eşit bir rakiple ne şekilde mücadele edeceği ve açık bir çarpışma halinde NATO'nun nelerden endişe etmesi gerektiği konusunu araştırdı.

Moskova'nın Baltık ülkelerine ya da Doğu Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadığı, Batılı ülkelerin son 25-30 yıllık askeri deneyimlerinin dikkatle araştırıldığı ve kendi ulusal güvenliği için ana tehditlerin listesinin oluşturulduğu belirtilerek, " Rusya'nın güç imkanları, ordusunun yapısı ve ayrıca sürekli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlar, ülkenin resmi askeri doktriniyle örtüşüyor. Doktrine göre Silahlı Kuvvetler, küresel seviyede güç gösterisi yapmak için değil, ülkenin egemenliğini savunmak için varlıklarını sürdürüyor." denildi.

Belgede, "Rusların her şeyden çok, havadan konvansiyonel hassas silahlarla yapılacak saldırıdan, ayrıca kara saldırısından, bizim deniz füze savunma sistemlerimizi geliştirmemizden ve NATO'nun onun sınırlarına yakın yeni üsler kurmasından endişelendiği görülüyor. Son yıllarda Rusya, bu tehditlere karşı koyabilecek yeteneğe sahip olan silahlara muazzam bir yatırım yaptı. Özellikle dünyanın en ileri, karmaşık ve gelişmiş füze savunma sistemlerinden biri onların ellerinde bulunuyor. Rusya, hem gemileri, hem de karadaki hedefleri vurabilen kruz füzeleriyle donatılmış hava, deniz ve kara sistemlerinin sayısını arttırıyor" ifadelerine yer verildi.

RUS ORDUSUNDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Son 10 yılda Rus ordusunun hantal yapısından kurtularak, şimdi daha küçük, fakat daha etkili ve her an savaşa girmeye hazır bir ordu haline geldiğine dikkat çekilerek, "Hem dış, hem de iç tehditlere karşı koymak için ordu birliklerini farklı yönlere hızlı bir şekilde aktarmayı öğreniyorlar. Kara ve Hava İndirme Kuvvetleri'nde, deniz piyade kuvvetlerinde yaklaşık 60 alay ve tabur bulunuyor. Her birim, profesyonel paralı askerlerin bulunduğu bir veya iki taktik grup oluşturabilir. Bu gruplar sürekli olarak savaşa hazır durumda tutuluyor. Küçük, fakat profesyonel ve becerikli elit birlikleri kullanmak, Rus Silahlı Kuvvetleri'ni öne çıkaran bir özellik" denildi.

YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALIRSA TOPLU İMHA SİLAHLARI KULLANABİLİR

Moskova'nın nükleer silahlara başvurmadan stratejik görevleri yerine getirebilmesi için uzun menzilli konvansiyonel silahları aktif bir şekilde geliştirdiği, askeri doktrine göre Rusya'nın ancak ülke olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında toplu imha silahları kullanabileceği belirtilerek, "Kremlin bazı durumlarda nükleer silah kullanma kararı alabilir. Örneğin karşı taraf, Rusların Kaliningrad'daki veya Moskova bölgesindeki hava savunma sistemlerini imha etmeyi başarırsa ya da Rus Kara Kuvvetleri ciddi kayıplara uğrarsa... Bu tür durumlar, varoluşsal tehdit olarak değerlendirilebilir. Ruslar ayrıca füze şaftlarına ve stratejik kuvvetlerinin komuta merkezlerine yapılabilecek saldırılardan endişe ediyor. Sovyet dönemine göre füze saldırısı uyarı sistemlerinin uzay bileşeni oldukça zayıflamış durumda. Ruslar, uydu grubunu yenileyene kadar karadaki radarlara güvenmek durumundalar. Bu durum, ABD'den gelebilecek nükleer bir saldırıya tepki verme sürelerini oldukça uzatıyor" ifadelerine yer verildi.

ÜÇ EŞİT HEDEFİ OLACAK

Devlete saldırının kaçınılmaz olduğu kanısına varılırsa, Kremlin'in önleyici saldırı kararı verebileceğine dikkat çekilerek, "Bu durumda çatışmayı başlangıç evresinde bastırmak, Rusya için kritik derecede önemli. Zira savaş ne kadar uzun sürerse, ordu da o derecede zayıflıyor olacak. Rusya askeri açıdan eşit veya daha güçlü bir ülkeye (veya örgüte) saldırı kararı alırsa, üç hedefi olacak. İlk olarak Kremlin, karşı tarafın komuta yapısını imha etmek ve iletişimini bozmak için tüm gücünü kullanacak. İkinci yöntem olarak Ruslar, motiflerini ve niyetlerini gizlemek, yanıltıcı manevralar yapmak için 'maskirovka' (maskeleme) yöntemini yaygın olarak kullanıyor. Üçüncü olaraksa, ana saldırı, karşı tarafa tepki verme imkanı tanımadan maksimum hızlı yapılacak" denildi.

Rusya'nın topçu birliklerinin sayısı bakımından Batılı ordulardan daha avantajlı oldukları belirtilen raporda, birebir çarpışma durumunda Amerikan birliklerinin çok daha fazla sayıda top ve çok namlulu roketatara sahip ve yetenekli bir düşmanla karşı karşıya kalacakları, Amerikalıların havada hakimiyet sağlayamamaları durumunda, Rusların bu açıdan üstünlük sağlayacakları, Rus Deniz Kuvvetleri'nin kara ve hava birliklerine ciddi destek verebilecek güçte olduklarına ve bazı istikametlerde lokal başarılar elde edebileceklerine dikkat çekildi.